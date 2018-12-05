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Парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве

5 декабря 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве

Делегация Законодательного Собрания Краснодарского края во главе со спикером ЗСК Юрием Бурлачко с рабочим визитом побывала в Санкт-Петербурге.

Кубанские депутаты, в числе которых первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань и секретарь комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Денис Хмелевской, встретились с коллегами из города на Неве. Центральным событием стало подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве.

В начале встречи краснодарская делегация посетила Информационно-просветительский центр Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Он включает обширную музейную экспозицию, посвященную истории становления петербургского парламента, ее цель – популяризация развития российского парламентаризма, его уникальной роли в истории страны.

В завершении экскурсии глава кубанского парламента оставил памятную запись в книге почетных гостей центра.

Торжественная церемония подписания Соглашения состоялась в каминном зале Мариинского дворца. Документ скрепили подписями председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Соглашение предусматривает сотрудничество между парламентами двух субъектов по многим вопросам. В частности, по обмену опытом в области законотворческой деятельности, подготовке и обсуждению проектов федеральных законов, планируемых к внесению в Государственную Думу, взаимной поддержке законодательных инициатив на федеральном уровне, расширению деловых и дружеских контактов.

Выступая на церемонии с приветственным словом, глава кубанского парламента отметил, что два региона объединяет не только общая история, но и торгово-экономические, культурные связи, а подписание соглашения – важный шаг, который расширит горизонты взаимодействия между представительными органами северной столицы и Кубани.

- Мы очень рады подписанию Соглашения с одним из авторитетнейших региональных парламентов. Все мы знаем, что Россия сильна регионами. Каждый регион уникален. Мы все разные, но у нас одинаковая степень ответственности перед избирателями. Поэтому, думаю, соглашение будет только способствовать реализации наших возможностей. Оно носит абсолютно не формальный характер. Каждое его положение будет реализовано на практике, – акцентировал Юрий Бурлачко.

Важность подписанного документа подчеркнул и спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

-Соглашусь с тем, что встреча не просто формальность. Сегодня Кубань для нас – стратегический партнер. У нас общие направления сотрудничества, их мы и будем развивать, – отметил Вячеслав Макаров.

роект соглашения о двустороннем сотрудничестве парламентов Кубани и северной столицы был утвержден на 13-й сессии Законодательного Собрания Краснодарского края в сентябре этого года. Всего в активе кубанского парламента 30 соглашений с представительными органами российских регионов. Первое заключено в мае 1997 года с Московской городской Думой. Одним из последних в октябре 2018 года в рамках XXIX Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации подписано соглашение между ЗСК и Государственным Советом Республики Крым о развитии яхтенного туризма.

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