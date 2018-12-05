//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лиза Боярская раньше срока родила второго ребенка
- "Она уводит чужих мужчин", Волочкова показала фото таинственного поклонника
- Мария Порошина вернулась в Москву, рожать будет на родине
- Хмельницкая опубликовала фото из душа, оцененное как произведение искусства
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Путин объяснил, почему отказывается общаться с Порошенко
5 декабря 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин объяснил, почему не реагирует на попытки президента Украины Петра Порошенко пообщаться с ним по телефону, предпринимаемые им после инцидента в Керченском проливе.
Президент Украины Петр Порошенко сам создает кризисные и провокационные ситуации, а ответственность за собственные действия перекладывает на Россию. После чего пытается продемонстрировать, как успешно он решает проблемы, которые вообще-то сам же и создал, пояснил российский лидер «нехитрые комбинации» президента Незалежной.
«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его предвыборной кампании», - цитирует Владимира Путина РИА Новости.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//Политика
//В мире
Разведка ДНР узнала о подготовке к применению химоружия в Донбассе
//Новости МирТесен
//Политика
Идею Киева наказывать за "пропаганду русского мира" назвали цензурой
//В мире
Назван единственный козырь Порошенко для победы на выборах президента Украины
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Предполагаемые сроки начала Третьей мировой войны обозначило израильское СМИ
//Здоровье
//Общество
Климатолог усомнился в безопасности охлаждения Земли с помощью аэрозолей
//Новости СМИ2
//Общество
В Пермском крае вспоминают жертв пожара в клубе "Хромая лошадь"
//Общество
В Ленобласти учителя требуют завести на 7-классников уголовное дело из-за мемов
//Общество
//Общество
В Госдуме собрали подписи для обжалования пенсионной реформы
//Политика
//В мире
"Она уводит чужих мужчин", Волочкова показала фото таинственного поклонника
Эксперт: после ухода российского бизнеса Украине грозит судьба Прибалтики
//В мире
Ветеран армии ДНР раскрыл наиболее вероятную тактику ВСУ по завоеванию Донбасса
//Общество
СМИ рассекретили документы подчинения украинской автокефалии
//Общество
УЕФА перенесла матч Лиги чемпионов из-за военного положения на Украине
//Общество
Придумано средство пресечь новые антироссийские провокации агрессивной Украины
//В мире
Живут же люди ! Аргентина – потомки «серебряных гор», дактилоскопия, танго
//В мире
//В мире
Киевский политик назвал способ убить мирный процесс в охваченном войной Донбассе
//В мире
Порошенко опасается, что президентские выборы 31 марта сорвут
Две молодые девушки и два парня погибли в ДТП на Ставрополье
//Общество