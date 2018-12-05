Путин объяснил, почему отказывается общаться с Порошенко

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не реагирует на попытки президента Украины Петра Порошенко пообщаться с ним по телефону, предпринимаемые им после инцидента в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко сам создает кризисные и провокационные ситуации, а ответственность за собственные действия перекладывает на Россию. После чего пытается продемонстрировать, как успешно он решает проблемы, которые вообще-то сам же и создал, пояснил российский лидер «нехитрые комбинации» президента Незалежной.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его предвыборной кампании», - цитирует Владимира Путина РИА Новости.