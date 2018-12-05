Словакия еще 22 ноября выслала российского дипломата. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини назвал причину высылки дипломата из Братиславы. В Братиславе утверждают, что российский дипломат занимался разведдеятельностью, собирал секретные данные как о Словакии, так и о НАТО, - пишет газета Pravda. Дипломат уже покинул страну.

Первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров прокомментировал информацию о высылке российского дипломата. По его словам, Россия зеркально ответит на "подобные недружественные действия", - передает РИА Новости.

Посольство Словакии в Москве пока не прокомментировало сообщение о высылке российского дипломата.