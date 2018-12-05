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Словакия еще 22 ноября выслала российского дипломата
5 декабря 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Словакия еще 22 ноября выслала российского дипломата. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини назвал причину высылки дипломата из Братиславы. В Братиславе утверждают, что российский дипломат занимался разведдеятельностью, собирал секретные данные как о Словакии, так и о НАТО, - пишет газета Pravda. Дипломат уже покинул страну.
Первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров прокомментировал информацию о высылке российского дипломата. По его словам, Россия зеркально ответит на "подобные недружественные действия", - передает РИА Новости.
Посольство Словакии в Москве пока не прокомментировало сообщение о высылке российского дипломата.
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