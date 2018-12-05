Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш оценила предложение советника министра внутренних дел Украины ввести уголовную ответственность за "пропаганду русского мира".

В эксклюзивном интервью RT Ярмуш отметила, что с ее точки зрения подобное предложение МВД Украины является попыткой сдерживания и подавления критики со стороны украинского народа.

"«Пропаганда русского мира» и запрет на отрицание «российской агрессии» - это продвижение идей нынешней киевской власти в массы", - пояснила Ярмуш свои слова, сообщает издание.

Напомним, ранее с инициативой о введении уголовной ответственности за "пропаганду русского мира" выступил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.