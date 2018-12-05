В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа США об украинских моряках

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался по поводу угроз в адрес России в случае, если задержанных вблизи Керченского пролива украинских моряков не отпустят. [related_articles]

По его словам, США экономически выгодно поставлять свой газ в Европу по более высоким ценам, это прямая конкуренция. Европе это не выгодно, поэтому Штаты идут на подобные способы шантажа, пишет RT.

"Многие американские политики прибегают именно к русофобской теме, теме угроз. Никто не хочет разбираться, что было открытое нарушение границы со стороны украинских кораблей", - пояснил Чепа.

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США призвал Европейский союз отказаться от проекта строительства "Северного потока-2" из-за инцидента в Черном море.