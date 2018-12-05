Эксперт оценил слова политика о последствиях санкций для бизнеса на Украине
5 декабря 2018, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]
Слова экс-депутата Верховной рады Анны Герман о последствиях ухода российского бизнеса с Украины прокомментировал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта.
В беседе с RT Почта подчеркнул, что поддерживает мнение относительно сокращения рабочих мест. Однако причина кроется не в последствиях введения санкций в отношении бизнеса как таковых.
По его словам, на Украине в принципе пренебрегают экономическими интересами в пользу антироссийской политики: "Это удар по украинской экономике и «успехи» нынешней политической элиты".
Политолог считает, что президент Украины Петр Порошенко в очередной раз будет сообщать мировому сообществу, что Украина окончательно рассталась с Российской Федерацией.