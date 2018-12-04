Источник: глава Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву

Вечером во вторник, 4 декабря, источник сообщил, что в Москву прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Ранее сообщалось, что в среду состоится встреча политика с главой РФ Владимиром Путиным.

К настоящему моменту не сообщается, действительно ли лидер Венесуэлы уже находится в столице Российской Федерации, передает РИА "Новости".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Мадуро и Путин в рамках своей встречи планируют обсудить развитие торговых связей между двумя странами. Кроме того, российская сторона намерена еще раз подтвердить поддержку урегулированию конфликтов на территории Венесуэлы в мирном ключе.