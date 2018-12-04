Эксперт: России не стоит ждать опасности от выхода Катара из ОПЕК

Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что государство 1 января 2019 года покинет Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Оно должно сосредоточиться на производстве сжиженного природного газа.

Так, эксперт Сергей Правосудов заметил, что выход Катара из организации обусловлен двумя ключевыми факторами: экономическим и политическим, как пишет ПолитПазл.

«Катар свои планы по СПГ объявил еще давно, и о них все знают. В этом ничего удивительного нет. Потребление в мире растет очень быстро, соответственно, необходимо его больше производить. Для российского и катарского СПГ место на рынке найдется», — отметил он.