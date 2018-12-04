Нацеленность на результат

По поручению главы парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель Совета молодых депутатов Кубани Александр Поголов проводит серию выездных отчетных собраний советов молодых депутатов, созданных при представительных органах власти муниципальных образований края.

Отчетные собрания состоялись сразу в двух районах – Красноармейском и Калининском. Участие в их работе приняли депутат ГД РФ от Краснодарского края Дмитрий Ламейкин, руководство районов, молодые парламентарии.

Руководители советов молодых депутатов Калининского и Красноармейского районов отчитались о проделанной в текущем году работе, а также наметили планы на будущее. Традиционно молодые депутаты в своей деятельности делают акцент на взаимодействии с молодежью, участии в социально значимых акциях, работе по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, пропаганде спорта и здорового образа жизни.

Председатель краевого Совета молодых депутатов Александр Поголов на собрании нацелил коллег на более активное участие в решении важных общественных проблем, имеющихся в их территориях.

Также в рамках собраний их участники осмотрели ряд социально значимых объектов: детский сад и спортивную арену – в Красноармейском районе, строящийся бассейн – в Калининском.

В целом по итогам собраний работа советов молодых депутатов Калининского и Красноармейского района была признана удовлетворительной. Наиболее активным сегодня вручили благодарственные письма.