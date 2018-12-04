//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актер Панин устроил такой авиадебош, что пришлось вызывать ассенизаторов
- Рената Литвинова назвала цену "медленной скорости старения"
- Алексей Ягудин показал смешной образ Джульетты
- Сколько артисты зарабатывают на новогодних корпоративах
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Нацеленность на результат
4 декабря 2018, 13:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
По поручению главы парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель Совета молодых депутатов Кубани Александр Поголов проводит серию выездных отчетных собраний советов молодых депутатов, созданных при представительных органах власти муниципальных образований края.
Отчетные собрания состоялись сразу в двух районах – Красноармейском и Калининском. Участие в их работе приняли депутат ГД РФ от Краснодарского края Дмитрий Ламейкин, руководство районов, молодые парламентарии.
Руководители советов молодых депутатов Калининского и Красноармейского районов отчитались о проделанной в текущем году работе, а также наметили планы на будущее. Традиционно молодые депутаты в своей деятельности делают акцент на взаимодействии с молодежью, участии в социально значимых акциях, работе по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, пропаганде спорта и здорового образа жизни.
Председатель краевого Совета молодых депутатов Александр Поголов на собрании нацелил коллег на более активное участие в решении важных общественных проблем, имеющихся в их территориях.
Также в рамках собраний их участники осмотрели ряд социально значимых объектов: детский сад и спортивную арену – в Красноармейском районе, строящийся бассейн – в Калининском.
В целом по итогам собраний работа советов молодых депутатов Калининского и Красноармейского района была признана удовлетворительной. Наиболее активным сегодня вручили благодарственные письма.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Куда идёт мировой капитал и как на этом заработать? 30.11 14:52
//Новости МирТесен
Большой шаг к развитию органического земледелия 30.11 12:00
Умереть до… 29.11 12:30
Доброволец — это звучит гордо! 29.11 12:27
//Новости СМИ2
Андрей Алексеенко: «Нужно создавать комфортную жизнь» 29.11 12:27
Спектакль окончен 29.11 12:27
112 вам поможет 29.11 12:24
Жить станет лучше 29.11 12:23
Сохранить парки и Приазовье 29.11 12:21
Все включено? Отлично! 29.11 12:21
//Новости ADWILE
Культурный обмен 29.11 12:20
Фермеров поддержат рублем 29.11 12:20
В любви и заботе 29.11 12:20
В Кубанском ГАУ открыта новая страница АПК страны 29.11 12:17
Положительные показатели совместной работы 28.11 14:27
Парламентарии обсудили Стратегию развития Краснодарского края 27.11 15:46
//Новости партнеров
Рынки и ярмарки кубанцам необходимы 27.11 15:46
Ключ к решению проблем граждан с ограничениями здоровья 27.11 15:45
Стратегия развития города-курорта Анапы 23.11 18:40
Инновации аграрного образования 23.11 18:39
Стратегия взаимодействия 22.11 20:59