Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, обвинившего Российскую Федерацию в подготовке захвата Мариуполя и Бердянска. Порошенко: Россия намерена захватить Бердянск и Мариуполь

"Это абсолютно абсурдное заявление. Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывает. Это абсолютно беспочвенное обвинение России", - отметил Песков в беседе с журналистами.

Он также добавил, что данное заявление - еще одна попытка спровоцировать напряженность. По мнению пресс-секретаря Кремля, подобные высказывания связаны с предстоящими выборами президента Украины.