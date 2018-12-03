Бывший премьер ДНР назвал способ развалить Украину без введения российских войск

Россия обладает экономическими возможностями, позволяющими ей развалить Украину без введения армейских подразделений на территорию соседнего государства. С таким заявлением выступил Александр Бородай, бывший глава правительства непризнанной ДНР.

Для того, чтобы Украина развалилась, Москве достаточно «остановить товарооборот и перекрыть границу», отметил политик на видео, выложенном на YouTube-канале журналиста Юрия Котенка. По словам Бородая, власти РФ не предпринимают данные действия, так как перед ними не стоит задача уничтожить государственность бывшей советской республики. В настоящее время России находится в положении осажденной крепости, поэтому вынуждена лавировать, добавил экс-премьер.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Дмитрий Абзалов раскрыл единственный шанс Петра Порошенко выиграть выборы президента Украины.