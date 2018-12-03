Мария Захарова поиронизировала над жалобами Порошенко

Официальный представитель МИД России на своей странице в Facebook прокомментировала слова украинского лидера Петра Порошенко об отсутствии ответа на запрос по переговорам с Владимиром Путиным. Пушков оценил жалобу Порошенко на нежелание президента РФ поговорить с ним

Захарова процитировала заявление главы Незалежной, которое президент Украины сделал в интервью журналистам France24: "До сих пор Путин не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор".

Но вместо слов Мария Захарова разместила под цитатой ролик из известного фильма времен СССР (1981 года) "Карнавал" с песней главной героини Ирины Муравьевой "Позвони мне, позвони".