Стало известно, обсуждал ли Путин с Трампом возможность визита в Вашингтон

В понедельник, 3 декабря, стало известно, обсуждал ли президент России Владимир Путин с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках саммита G20 в Аргентине возможность визита в Вашингтон.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сегодня отметил, что политики не поделились мнениями по данному вопросу, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп отказался от двусторонних переговоров с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки". Причиной такого решения стал недавний инцидент с задержанием украинских кораблей неподалеку от Керченского пролива.