Сергей Аксенов принял отставку министра ЖКХ Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Виталия Глотова с поста министра Жилищно-коммунального Хозяйства Республики. Соответствующий указ размещен на портале крымского правительства.

"Принять отставку Глотова Виталия Николаевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности согласно поданному заявлению", - говорится в указе.

Виталий Глотов проработал на своем посту чуть более полугода. Он был назначен министром ЖКХ 18 мая нынешнего года, имея на тот момент достаточный опыт работы в отрасли.

На данном посту он сменил Марину Горбатюк, которая менее года проработала главой вышеупомянутого министерства и также ушла в отставку по собственному желанию.