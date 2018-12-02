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Лавров: Путин "на пальцах" объяснил Меркель и Макрону инцидент в Черном море
2 декабря 2018, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин наглядно продемонстрировал главе Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель инцидент в Керченском проливе. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
Путин "лично, «на пальцах» показывал, как всё произошло", - заявил министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". О задуманной провокации Киева, о попытках ее исполнить. Президент также рассказал лидерам Франции и Германии об ответственности российских пограничников к выполнению своих обязанностей.
Глава МИДа считает, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поняли позицию Владимира Путина.
Сергей Лавров обратил внимание на совпадение по времени провокации ВМС Украины в Керченском проливе и саммита "Большогй двадцатки", где Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее "Большая семерка", в которую входят ФРГ, Япония, США, Канада, Франция, Италия, Великобритания, на уровне глав МИД, совместно с представителем Евросоюза, приняли заявление насчет инцидента в Керченском проливе.
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