Российский лидер Владимир Путин наглядно продемонстрировал главе Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель инцидент в Керченском проливе. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Путин: Западу нечего возразить на аргументы РФ по Керченскому проливу

Путин "лично, «на пальцах» показывал, как всё произошло", - заявил министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". О задуманной провокации Киева, о попытках ее исполнить. Президент также рассказал лидерам Франции и Германии об ответственности российских пограничников к выполнению своих обязанностей.

Глава МИДа считает, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поняли позицию Владимира Путина.

Сергей Лавров обратил внимание на совпадение по времени провокации ВМС Украины в Керченском проливе и саммита "Большогй двадцатки", где Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее "Большая семерка", в которую входят ФРГ, Япония, США, Канада, Франция, Италия, Великобритания, на уровне глав МИД, совместно с представителем Евросоюза, приняли заявление насчет инцидента в Керченском проливе.