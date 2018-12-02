Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала заявления украинского лидера Петра Порошенко о якобы планируемом Россией захвате Мариуполя и Бердянска. Порошенко: Россия намерена захватить Бердянск и Мариуполь

"После того, как Порошенко заявил о том, что «Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск», можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом", - написала Захарова.

Захарова считает, что на Украине в настоящее время происходит "разгул экстремистов и военизированных объединений", идет "война против собственного народа", внешняя политика построена на провокациях. Она называет украинскую коррупцию "необузданной", а национализм на Украине, по словам Захаровой, является национальной идеей. Институты власти полностью деградировали, подчеркнула она.