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В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о "плане России" по захвату городов
2 декабря 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал фантазёром и выдумщиком украинского лидера Петра Порошенко, который заявил о якобы намерении Российской Федерации захватить два украинских города.
Цеков считает, что Порошенко тем самым оправдывает введение военного положения, хочет получить основания сдвинуть проведение в стране выборов президента. В беседе с РИА Новости сенатор подчеркнул, что "Порошенко войдет в историю в негативном образе человека-разрушителя и лживого человека, человека, который нанес большой урон украинскому государству".
Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация планирует захват Мариуполя и Бердянска. Соответствующие слова прозвучали в ходе интервью немецкому Funke Media Group.
Слова главы Украины Петра Порошенко прокомментировал ранее завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова военный политолог Андрей Кошкин.
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