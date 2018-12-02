Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал фантазёром и выдумщиком украинского лидера Петра Порошенко, который заявил о якобы намерении Российской Федерации захватить два украинских города.

Цеков считает, что Порошенко тем самым оправдывает введение военного положения, хочет получить основания сдвинуть проведение в стране выборов президента. В беседе с РИА Новости сенатор подчеркнул, что "Порошенко войдет в историю в негативном образе человека-разрушителя и лживого человека, человека, который нанес большой урон украинскому государству".

Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация планирует захват Мариуполя и Бердянска. Соответствующие слова прозвучали в ходе интервью немецкому Funke Media Group.

Слова главы Украины Петра Порошенко прокомментировал ранее завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова военный политолог Андрей Кошкин.