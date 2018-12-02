Эксперт оценил заявление Порошенко о захвате Бердянска и Мариуполя

Слова главы Украины Петра Порошенко о намерении РФ захватить Бердянск и Мариуполь прокомментировал завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова военный политолог Андрей Кошкин.

В интервью RT эксперт выразил мнение, что заявление Петра Порошенко направлено на поднятие пошатнувшегося в последнее время рейтинга лидера Незалежной накануне грядущих президентских выборов.

По словам Кошкина, в свете многочисленных заявлений о "неминуемом нападении" Российской Федерации на Украину конкретизирование предполагаемых объектов захвата объясняет введение военного положения.

"Тут Петра Порошенко "можно понять". Он запутался, находится в тупике, в отчаянии и пытается такими способами оправдать свое положение", - пояснил изданию военный политолог.