Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко об усилении военного присутствия ФРГ в Черном море. Порошенко научил страны Запада, что им нужно делать

Российский сенатор на своей с странице в социальной сети Twitter считает, что Порошенко ввел в замешательство власти Берлина своими недавними предложениями о новых антироссийских санкциях.

Напомним, накануне глава Незалежной призвал остановить проект "Северный поток-2", усилить присутствие НАТО в Черном море и ввести новые санкции против РФ после инцидента в Керченском проливе.

"Идеальный рецепт для военного конфликта с Россией. В Берлине - в замешательстве: такой "союзничек" играючи подведет под монастырь", - значится в "твите", опубликованном Алексеем Пушковым.