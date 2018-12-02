СМИ назвали «крутой» паспорт в мире

Накануне в очередной раз был составлен ежегодный рейтинг, в котором названы самые сильные с точки зрения возможностей и гарантий для граждан удостоверяющие личность документы разных государств.

В этом году рейтинг возглавил паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. На текущий момент обладатель данного документа может путешествовать без визы в 167 стран мира, или оформлять ее по прибытии.

"Мир открывает свои двери для народа ОАЭ", - прокомментировал новость вице-президент и премьер ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум на своей странице в соцсети Twitter.

В 2018 году ОАЭ впервые опередили постоянного лидера рейтинга - Сингапур: его граждане не нуждаются в визах при посещении 166 стран. Глава МИД Эмиратов считает это результатом "позитивной дипломатии".

Отметим, Российская Федерация заняла 38-ю строку международного рейтинга. Россияне без визы или оформляя ее по прибытии могут посещать 115 стран. РФ делит позицию с Маршалловыми Островами.