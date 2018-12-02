Путин: Западу нечего возразить на аргументы РФ по Керченскому проливу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранным лидерам было сложно что-либо возразить против его аргументов по инциденту в Керченском проливе. Судовой журнал говорит сам за себя. Путин и Трамп остались при своем мнении по инциденту в Черном море

На полях саммита G20 в Аргентине глава России изложил зарубежным лидерам, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, позицию Москвы по инциденту в Черном море.

По его словам, он обсудил с иностранными лидерами хронологию развития ситуации и факты, сопровождающие произошедшее в Керченском проливе. Его коллеги спокойно отреагировали на это обсуждение.

"Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив?", - цитирует Путина "Звезда".