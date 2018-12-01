Путин и Трамп смогли кратко пообщаться на саммите G20

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был "короткий контакт" на саммите G20 в Аргентине, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

О чем именно они беседовали, Песков не уточнил, посоветовав задать об этом вопросы Владимиру Путину на его пресс-конференции.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила проведение встречи в неформальной обстановке лидеров США и России на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. Беседа проходила в ходе ужина прошлым вечером.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших отношениях» с президентом РФ Владимиром Путиным и сказал, что их встреча обязательно состоится в надлежащее время.