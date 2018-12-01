Лидеры G20 согласовали совместное заявление

Лидеры стран G20 по итогам саммита, проходящего с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине, согласовали итоговое заявление. В нем содержатся пункты о проблемах изменения климата, торговли, цифровой экономики и другие.

"Мы подтверждаем наше обязательство работать вместе для того, чтобы улучшить основанный на законах международный порядок, который сможет эффективно отвечать на вызовы быстро меняющегося мира", — говорится в документе, передает Reuters.

Возникающие разногласия по темам торговли, защиты климата и миграции, "пришлось спрятать (в тексте заявления) за компромиссными формулами", сообщает агентство DPA.