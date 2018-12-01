Песков: Путин и Меркель обсудили детали задержания украинских моряков

Владимир Путин объяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что в истории с задержанными моряками ВМС Украины речь идет о решении суда и следственных действиях, на это нужно время, сообщил Дмитрий Песков.

"Дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому инциденту", - заявил Песков журналистам в кулуарах саммита G20 в Буэнос-Айресе. Канцлер Германии при этом сказала о желании способствовать разрешению инцидента, но слово "посредничество" не произносилось, оно вряд ли возможно, добавил пресс-секретарь президента.

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры со встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Буэнос-Айресе.





