Порошенко заявил о стягивании российских военных к границе с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы разместила вдоль украинской границы большую военную группировку. Такое заявление он сделал во время передачи бойцам ВСУ военной техники в Киевской области. Порошенко объявил начало сборов резервистов в украинских областях

80 тысяч военнослужащих, около 1,4 тысячи артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тысячи боевых бронированных машин, более 500 самолётов и 300 вертолётов стянула Россия, по словам украинского лидера, к границе. В акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей "выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок", добавил Порошенко. Он назвал это "коллосальной угрозой".