США, Мексика и Канада подписали новый торговый договор

Президент США Дональд Трамп, уходящий лидер Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали новое торговое соглашение USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement).

Соглашение заменяет прекратившее действие соглашение NAFTA. Переговоры шли больше года. Для достижения договоренности Канаде пришлось пойти на уступки в сфере торговли молочной продукцией, расширив допуск товаров США на свой рынок.

Основной целью NAFTA было устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций между США, Канадой и Мексикой. Оно действовало с 1994 года. Новое соглашение USMCA впервые охватит сферу финансовых услуг и цифровой экономики.

«Соединённые Штаты, Мексика и Канада так хорошо поработали вместе при

составлении этого прекрасного документа... USMCA будет прекрасным для всех!» — написал Дональд Трамп в Twitter.