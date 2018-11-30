Глава российского государства Владимир Путин провел встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20. Стороны обсудили ситуацию в Керченском проливе, а также Сирию.

Владимир Путин оценил развитие отношений двух стран, в 2017 году товарооборот вырос на 16 с половиной процента, в 2018 году такой же темп роста.

Макрон отметил, что хотел бы также обсудить тему выполнения Минских соглашений, вопросы кибербезопасности, а также общей архитектуры безопасности и обороны в Европе.