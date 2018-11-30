Видео, как необычно поздоровались Путин и принц Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана перед началом пленарного заседания G20. Видео с рукопожатием глав государств опубликовано в Сети. Песков анонсировал визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию

Путин размахнулся и подал бин Салману руку, а принц с улыбкой сжал ладонь Путина и похлопал по ней несколько раз, после чего они сели рядом с друг другом.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не поздоровались на церемонии фотографирования лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе.