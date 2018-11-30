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Песков анонсировал визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию
30 ноября 2018, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. По его словам, подготовка уже идет.
Точную дату встречи российского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Песков пока назвать не может.Вероятно, она будет определена на встрече с Мухаммедом бен Салманом на полях саммита G20.
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин по плану рассадки пленарного заседания G20 занимает место рядом с принцем Саудовской Аравии.
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