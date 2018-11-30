Страны G7 сделали заявление по инциденту в Керченском проливе

"Большая семерка", в которую входят ФРГ, Япония, США, Канада, Франция, Италия, Великобритания, на уровне глав МИД, совместно с представителем Евросоюза, приняли заявление насчет инцидента в Керченском проливе.

"Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа", - говорится в тексте заявления.

Страны G7 призывают Москву и Киев проявлять сдержанность и соблюдать нормы международного права. "Мы призываем Россию освободить задержанную команду и суда и воздерживаться от создания помех для их законного прохода через Керченский пролив", - приводит текст сообщения ТАСС.