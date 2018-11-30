Владимир Путин прибыл в Аргентину

Глава России Владимир Путин прибыл в Буэнос-Айрес, где в ближайшие дни пройдет саммит лидеров стран G20. Сразу из аэропорта президент отправился на встречу с коллегами из стран БРИКС.

Позднее у президента России запланированы три раунда заседаний и переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Глава государства пробудет в Аргентине до 2 декабря, и его график на эти дни расписан буквально по минутам.

Напоминаем, ранее ожидалось, что на полях саммита состоится встреча президентов Российской Федерации и США, однако она была отменена по инициативе американской стороны якобы в связи с инцидентом в Керченском проливе.