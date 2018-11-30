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У Порошенко есть "две плохие новости" для Путина
30 ноября 2018, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос по поводу обвинения российской стороны в создании провокации в Керченском проливе для влияния на будущие выборы, сказал, что у него две новости для российского лидера.
Первой плохой новостью будет то, что Владимир Путин не сможет влиять на выборы на Украине, решение будет принимать народ. По поводу второй новости Петр Порошенко в интервью Sky News заявил: "Если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин".
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