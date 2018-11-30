Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос по поводу обвинения российской стороны в создании провокации в Керченском проливе для влияния на будущие выборы, сказал, что у него две новости для российского лидера. Пресса раскусила план Порошенко по удержанию власти с помощью военного положения

Первой плохой новостью будет то, что Владимир Путин не сможет влиять на выборы на Украине, решение будет принимать народ. По поводу второй новости Петр Порошенко в интервью Sky News заявил: "Если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин".