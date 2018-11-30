Россия введет ограничения прохода по Севморпути для иностранных военных кораблей

С 2019 года Россия введет систему уведомлений для прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

К началу навигации грядущего года иностранные военные суда смогут проходить по главной арктической судоходной магистрали России только после официального уведомления властей РФ.

По словам Мизинцева, такая межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства организована для ликвидации правового вакуума в части использования Севморпути.

Напомним, Северный морской путь - это кратчайший морской маршрут между Европой и Восточной Азией, в частности, между европейской и дальневосточной частями Российской Федерации.