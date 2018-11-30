Украинских офицеров, задержанных в Керченском проливе, переводят в СИЗО Москвы

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина в пятницу сообщила о том, что задержанные около Крымского полуострова украинские офицеры будут переведены в московские СИЗО. Задержанным в России украинским морякам командование выписало премию в 50 тысяч

"Командный состав будет переведен на время следствия в СИЗО Москвы", - сказала Лубина, которую цитирует РИА Новости, добавив, что дела украинцев станут вести московские следователи.

Напомним, украинские моряки, офицеры ВМС и СБУ, задержанные в Керченском проливе, были арестованы судом на срок до до 25 января в связи с незаконным пересечением государственной границы России.