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Объяснена невозможность полномасштабного военного столкновения России и Украины
30 ноября 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
Полномасштабная война между Россией и Украиной, об угрозе начала которой некоторое время назад заявил глава соседнего государства Петр Порошенко, невозможна. Соответствующую точку зрения озвучил Чэн Хунган, аналитик из КНР.
Эксперт, ставший собеседником РИА Новости, отметил, что Москва и Киев предпринимают шаги, направленные на предотвращение усиления напряженности, возникшей после недавней морской провокации Украины. Чэн Хунган подчеркнул, что руководство РФ «категорически не желает» обострения ситуации. Свидетельством этому послужила сдержанность, проявленная российскими властями во время воскресных событий в Азовском море.
Аналитик добавил, что в случае крупномасштабного конфликта населению России и Украины был бы нанесен огромный ущерб. Экономики двух государств по-прежнему имеют очень тесные связи, найти им замену нельзя, полагает Чэн Хунган.
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