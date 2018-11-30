В Госдуме нашли способ ответить на планы Украины разместить военную базу США

Депутат Госдумы Александр Шерин рассказал, как Россия должна ответить на намерение Киева разместить на Украине военную базу Соединенных Штатов. Свою точку зрения по этому вопросу парламентарий озвучил в разговоре с представителями прессы.

О том, что на территории соседнего государства может появиться база армии США, стало известно ранее на этой неделе. Согласно информации СМИ, киевские власти в настоящее время ведут соответствующие переговоры с американской стороной. Предполагается, что объект будет построен на юго-востоке Украины или в районе границы с российским Крымом.

По мнению Александра Шерина, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, Москве следует отреагировать на данные планы Киева. Депутат предложил в качестве ответного шага оказать поддержку самопровозглашенным республикам Донбасса, признав их независимость.