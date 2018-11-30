Журналистка обозначила возможный срок разрыва дипотношений между РФ и Украиной

К концу марта следующего года произойдет разрыв дипломатических отношений между Российской Федерацией и Украиной. Такое заявление в телевизионном эфире сделала киевская журналистка Янина Соколовская.

Представитель СМИ заявила на одной из программ канала НТВ, что «процессы, которые долго шли», в настоящее время «выходят на финиш». Соколовская спрогнозировала, что в скором будущем гражданам России закроют въезд на территорию Украины. К выборам президента соседнего государства, которые должны состояться 31 марта 2019 года, «мы придем» к разрыву дипотношений между Москвой и Киевом, отметила журналистка.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Украине предрекли катастрофу из-за объявленного в стране военного положения. Соответствующую точку зрения озвучил Андрей Пальчевский, представитель киевских бизнес-кругов.