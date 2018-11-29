Порошенко похвалил Трампа за отмену встречи с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал на английском языке в Twitter отмену запланированной встречи президентов России и Соединенных Штатов, Владимира Путина и Дональда Трампа. Кто повлиял на решение Трампа отменить встречу с Путиным

«Вот так действуют великие лидеры», - написал украинский лидер Петр Порошенко.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Такое решение связано с инцидентом в Керченском проливе.

В Кремле нет официальной информации о том, что США отменили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, но если это так, то российский лидер сможет провести дополнительные встречи с другими главами государств, отметил Дмитрий Песков.