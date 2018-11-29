Песков прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа
29 ноября 2018, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле нет официальной информации о том, что США отменили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, но если это так, то российский лидер сможет провести дополнительные встречи с другими главами государств.
"Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Такое решение связано с инцидентом в Керченском проливе