Песков прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа

В Кремле нет официальной информации о том, что США отменили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, но если это так, то российский лидер сможет провести дополнительные встречи с другими главами государств.

"Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Такое решение связано с инцидентом в Керченском проливе