СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что якобы перехватили радиообмен российской авиации в начале провокации кораблей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Аудиозаписи опубликованы на сайте ведомства. СБУ рассказали о шести видах насилия над задержанными украинскими моряками

Пилот российского самолета Су-30 (на записи переговоров у него позывной 509) попросил у диспетчера с позывным "Джемпер" разрешения "начать работу", находясь еще за 24 километра до цели. Через какое-то время на записи слышен голос пилота, который говорит, что он "работу выполнил, двумя [ракетами] практически".

Также записаны якобы переговоры предполагаемых диспетчера и пилота российского штурмового вертолета Ка-52. Реальных доказательств подлинности данных записей украинская сторона, как всегда, не представила.

Опубликованный СБУ радиоперехват "не оставляет никаких сомнений, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей", - сказал заместитель главы Службы безопасности Украины Олег Фролов на брифинге.