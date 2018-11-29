Матвиенко рассказала, как Россия реагирует на военное положение на Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что РФ планирует обратиться в международные организации из-за введения военного положения на Украине, из-за решения украинской власти ущемляются права граждан страны.

Матвиенко напомнила, что Киев ввел военное положение из-за инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС.

На Украине утром в четверг, 29 ноября, официально вступил в силу закон о введении военного положения. В минувший понедельник Верховная рада одобрила указ президента страны о подобной мере.

Введенное руководством Украины военное положение приведет страну к катастрофе. С соответствующим прогнозом некоторое время назад выступил Андрей Пальчевский, киевский предприниматель и телеведущий.