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Опыт проведения МСУ в Челябинске распространят на другие города

29 ноября 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Опыт проведения МСУ в Челябинске распространят на другие города

Челябинск стал одним из трех городов России, где два года назад была апробировала реформа местного самоуправления. Опыт деления города на части для эффективной реализации прав жителей был признан весьма успешным и депутаты Госдумы рекомендовали его в качестве примера для других городов, где проживают свыше пятисот тысяч человек.

Как рассказал председатель Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы России Алексей Диденко, Челябинск стал такой площадкой не случайно - именно здесь проводится уникальный опыт разделения территории в формате реформы МСУ.

По мнению депутата Госдумы и модератора одной из площадок обсуждения Анатолия Литовченко, такое деление приблизило муниципалитеты к созданию универсальной модели управления.

- Власть на местах стала более эффективной и оперативной, - заявил парламентарий.

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