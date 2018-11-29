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Ирина Хакамада: Надо убрать чиновника! Он такой жадный, что подмял всё под себя
29 ноября 2018, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
По среднему уровню национального дохода на душу населения мы среди более-менее развитых стран находимся на 61-м месте. Для страны, которая набита нефтью, газом и ресурсами, – показатель очень плохой, считает политик, бизнес-тренер, писатель, педагог Ирина Хакамада.
"Именно поэтому люди в большинстве своём очень остро воспринимают любое нововведение в этой области: повышение тарифов на коммунальные услуги, повышение цен на бензин, удлинение пенсионного возраста. Большинство населения живёт от зарплаты до зарплаты. Больше ни на что не хватает при достаточно быстром росте цен. Вот это и есть основная проблема. Как её решать? Мне кажется, все уже знают, как её решать, - говорит Ирина Хакамада в интервью еженедельнику "Аргументы недели".
– Прежде всего нужно создавать рабочие места. О чём говорилось с высокой трибуны сто пятьдесят раз. Но ничего не происходит. Чтобы создавать рабочие места, нужно ограничить аппетиты бюрократии!.. Их жадность и коррумпированность не имеют никаких границ! Поэтому ничего не создаётся. Необходимо демонополизировать экономику. Нужна конкуренция с огромным количеством маленьких и средних предприятий. Для этого можно забрать всю офисную недвижимость у муниципальных и местных властей и передать её на рынок. То есть надо убрать чиновника!.. Он такой жадный, что подмял своими аппетитами всё под себя. Нами правят не политики, а бюрократия! Поэтому прежде всего нужно решать эти задачи.
Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".
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