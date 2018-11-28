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"Убирайтесь с Украины, мистер Путин": Порошенко ожидает помощи от США и НАТО
28 ноября 2018, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на помощь Дональда Трампа и заход кораблей НАТО в Черное море, связывая это с целями глобальной безопасности, сообщает пресс-служба украинского лидера.
В интервью американскому телеканалу NBC глава Украины отметил, что ждет помощи от Соединенных штатов Америки и стран НАТО в свете недавних событий, произошедших в Керченском проливе.
Порошенко надеется, что на саммите Большой двадцатки президент США Дональд Трамп призовет Россию "покинуть территорию Украины". Причем, лидер Незалежной назвал два возможных формата обращения.
"Первая - это Нормандский формат, Минские соглашения, деэскалация ситуации в Азове, деоккупация Крыма и многое другое. Но можно сделать это короче: «Убирайтесь из Украины, господин Путин»", - сказал он.
Кроме того, Петр Порошенко рассчитывает на ввод кораблей любой из стран НАТО в акваторию Черного моря из соображений глобальной безопасности и "чтобы больше не позволить России действовать таким образом".
Завершая интервью, президент Украины снова вернулся к вопросу о "российской агрессии", особо отметив, что "реальная цель России - оккупация моря. И это начало агрессии".
По его словам, Украина вынуждена изо всех сил противостоять РФ, защищаясь от посягательств на свободу и демократию. Как утверждает Порошенко, атака со стороны РФ случилась из-за отказа Украины "быть частью Российской империи, российской колонией".
"Украинская нация возвращается к европейской семье", - добавил он.
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