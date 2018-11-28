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СМИ: Франция и Германия отказались вводить антироссийские санкции
28 ноября 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Как сегодня сообщает издание Welt со ссылкой на информированные источники, Париж и Берлин выступили против ужесточения антироссийских санкций после инцидента в Керченском проливе.
Согласно имеющейся информации, в Брюсселе прошло секретное заседание комитета по политике и безопасности, где дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принимать "меры по укреплению доверия".
Санкции укреплению доверия не способствуют, говорится в материале. Вместо этого, пишет издание, власти Германии и Франции намерены активно "продолжать свои дипломатические усилия".
Кроме того, как сообщается, Париж и Берлин также рассчитывают в скором времени подключить к работе Организацию по безопасности и сотрудничеству на территории Европы (ОБСЕ).
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