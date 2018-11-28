СМИ: Франция и Германия отказались вводить антироссийские санкции

Как сегодня сообщает издание Welt со ссылкой на информированные источники, Париж и Берлин выступили против ужесточения антироссийских санкций после инцидента в Керченском проливе.

Согласно имеющейся информации, в Брюсселе прошло секретное заседание комитета по политике и безопасности, где дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принимать "меры по укреплению доверия".

Санкции укреплению доверия не способствуют, говорится в материале. Вместо этого, пишет издание, власти Германии и Франции намерены активно "продолжать свои дипломатические усилия".

Кроме того, как сообщается, Париж и Берлин также рассчитывают в скором времени подключить к работе Организацию по безопасности и сотрудничеству на территории Европы (ОБСЕ).