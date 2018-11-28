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Объяснена нереальность новых санкций Запада в случае признания Россией ДНР и ЛНР
28 ноября 2018, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]
Вероятное признание независимости народных республик Донбасса Москвой не повлечет введения новых экономических санкций против РФ. Такое заявление в телевизионном эфире сделал отечественный дипломат Николай Платошкин.
Как отметил Платошкин, принявший участие в одной из программ канала «Россия-24», Запад уже ввел в отношении Москвы все ограничения, которые мог. В то, что оппоненты РФ пойдут на более жесткие меры, вроде отключения страны от системы SWIFT, дипломат не верит. По словам Николая Платошкина, такого рода санкции больше ударят по их инициаторам, чем по России.
Ранее в среду сообщалось, что в Государственной Думе предложили использовать в ходе урегулирования конфликта в Донбассе опыт разрешения кризиса вокруг Аландских островов, которыми владеет Финляндия. По этому вопросу высказался депутат Олег Нилов.
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