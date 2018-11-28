Путин рассказал, что станет с Россией после его ухода из политики

Президента Российской Федерации Владимира Путина на проходящем в Москве инвестиционном форуме спросили, как будет выглядеть страна после того, как срок его президентских полномочий истечет.

"Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь", - ответил глава России, вызвав одобрительный смех в зале. Впрочем, этой фазой президент не ограничился, а пояснил, что надеется на развитие государства в положительном ключе.

По его словам, Российская Федерация чувствует себя вполне "уверенно и самодостаточно", но при этом открыта к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми ее партнерами.