Совет Порошенко

Ситуация, которая создалась в связи с инцидентом в Чёрном море, и введением в отдельных областях Украины военного положения, на мой взгляд, может стать началом к урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Дело в том, что эта ситуация никак не может устраивать самого Порошенко. Он сам попался в тот капкан, который расставлял для своих политических противников по предстоящим выборам. Военное положение ввели не на 2 месяца, что давало бы ему возможность отменить выборы, а всего на 1 месяц. За это время его конкуренты, конечно, найдут способы сделать выборы неотвратимыми, а его действия с введением военного положения представить в виде предвыборной авантюры. Кроме того, введение военного положения не во всех областях, а только в приграничных, конечно, вызовет справедливое недовольство жителей этих областей. Это будет вызвано хотя бы тем, что там найдутся силы, которые не упустят законного момента поизмываться над ними по всей программе военного времени.

Всё это грозит Порошенко полным крахом его политической карьеры с очень трагическими последствиями. Меня, конечно, не слишком заботит его судьба, но, в этой ситуации, я усматриваю возможность спасения самого Порошенко через его действия по урегулированию конфликта с Россией.

И так, что, по моему мнению, надо срочно делать Порошенко для спасения самого себя? Ему надо связаться с Путиным и подписать с ним соглашение о том, что Россия гарантирует, в срок до окончания выборной кампании на Украине, не нападать на неё и не угрожать её целостности. Кроме того, на этот же срок, во исполнение Минских соглашений, установить перемирие в Донбассе. От заключения такого соглашения, надеюсь, Путин не откажется.

На основании такой политической победы Порошенко торжественно объявит об отмене военного положения. Этого окажется достаточным для поднятия рейтинга Порошенко до победного уровня.

Кроме того, с тем, чтобы не был подорван авторитет власти Украины в выполнении указанного соглашения, Порошенко должен издать Указ о конкретных мерах воздействия (вплоть до расформирования) добровольческих батальонов в случае срыва ими перемирия на Донбассе. Такими действиями Порошенко обеспечит себе победу на выборах и сделает первый реальный шаг в деле урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Ведь всем уже понятно, что этот конфликт больше всего вредит самой Украине.

Так почему ж самому президенту Украины не сделать такой поворот в сторону окончания этого безумия и собственного спасения. А там, глядишь, и дальше появятся следующие реальные соглашения с Россией.