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Песков прокомментировал рассказ Порошенко о попытке поговорить с Путиным
27 ноября 2018, 23:03 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о запросе президента Украины Петра Порошенко на телефонный разговор с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе.
Напомним, сегодня глава украинского государства Петр Порошенко рассказал, что запрашивал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но ответа не получил.
Не услышав ответной реакции от российской стороны, господин Порошенко, по его словам, был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
"Каких-либо телефонных контактов президентов не было", - сказал Песков, комментируя сообщения о том, что Киев якобы запрашивал у Москвы телефонный разговор.
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