Песков прокомментировал рассказ Порошенко о попытке поговорить с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о запросе президента Украины Петра Порошенко на телефонный разговор с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе.

Напомним, сегодня глава украинского государства Петр Порошенко рассказал, что запрашивал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но ответа не получил.

Не услышав ответной реакции от российской стороны, господин Порошенко, по его словам, был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"Каких-либо телефонных контактов президентов не было", - сказал Песков, комментируя сообщения о том, что Киев якобы запрашивал у Москвы телефонный разговор.