Посольство предупредило россиян о массовом отказе на въезд в Украину
27 ноября 2018, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]
Государственная пограничная служба Украины начала чаще отказывать россиянам во въезде на территорию страны. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщается на сайте посольства России в Киеве.
Посольство предупредило собирающихся на Украину россиян о возросшем числе отказов разрешить въезд в страну и намеренном затягивании украинскими пограничниками проверок.
Подчеркивается, что подобные отказы со стороны Госпогранслужбы Украины происходят в отношении россиян, планирующих посещение этой страны как с частными, так и с деловыми целями.