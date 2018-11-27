Посольство предупредило россиян о массовом отказе на въезд в Украину

Государственная пограничная служба Украины начала чаще отказывать россиянам во въезде на территорию страны. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщается на сайте посольства России в Киеве.

Посольство предупредило собирающихся на Украину россиян о возросшем числе отказов разрешить въезд в страну и намеренном затягивании украинскими пограничниками проверок.

Подчеркивается, что подобные отказы со стороны Госпогранслужбы Украины происходят в отношении россиян, планирующих посещение этой страны как с частными, так и с деловыми целями.